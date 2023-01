México se refuerza para el Clásico Mundial de Beisbol con cuatro estrellas de la MLB

Frederlin Castro

La selección mexicana de beisbol continúa reforzándose para el próximo Clásico Mundial de Beisbol (CMB) y para ello anunciaron la participación de nuevas estrellas que estarán presentes en el evento internacional que se realizará este año.

La adquisición más importante hace días para el equipo azteca fue la del lanzador zurdo de los Dodgers de Los Ángeles, Julio Urías, quien como capitán del equipo, buscará liderar la rotación mexicana para poder sumar el mayor número de victorias posibles en cada una de las fases del torneo que reúne a los equipos. más importantes del planeta.

La información fue dada a conocer por el gerente general de la franquicia Rodrigo López, quien confirmó la incorporación de Urías durante una entrevista con el periodista Jon Morosi, del programa radiofónico MLB Network.

Mexico WBC rotation: Julio Urias Patrick Sandoval Taijuan Walker Jose Urquidy Bullpen: Roberto Osuna Giovanna Gallegos Luis Cessa Javier Assad Manny Rodriguez Adrian Martinez The rest is unknown https://t.co/WVKZ6ufNlO

El directivo también dio a conocer que las otras estrellas que recibieron el permiso de sus respectivas franquicias de la MLB son: José Urquidy (Astros de Houston), Alex Verdugo (Medias Rojas de Boston), Giovanny Gallegos (Marineros de Seattle) y Taijuan Walker (Filis de Filadelfia).

In addition to Julio Urías, Team México commitments include @JoseUrquidy65, @tai_walker, Giovanny Gallegos, and Alex Verdugo, GM Rodrigo López told me on @MLBNetworkRadio. @WBCBaseball @MLBNetwork @MLBONFOX