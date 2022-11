MLB: Aficionados de los Phillies se molestan con este criollo por actuación en el juego 4

Redacción Meridiano

Los Filis de Filadelfia buscaban aprovechar su enorme victoria por 7-0 en el tercer partido sobre los Astros de Houston el miércoles por la noche. Las carreras no llegaron tan fácilmente para los Phillies, pero los Astros amenazaron desde el principio, pero no tuvieron ninguna carrera en su haber durante las primeras cuatro entradas. Entonces, llegó la quinta entrada.

Houston logró llenar las bases mientras no registraba ningún out, dejando a los Phillies en un aprieto. El entrenador Rob Thomson optó por sacar del juego al abridor Aaron Nola y trajo al lanzador José Alvarado, con la esperanza de que pudiera detener la amenaza de Houston.

Nola abrió la entrada cediendo tres sencillos consecutivos, cargando las bases. En ese momento, el bullpen de los Phillies no había cedido una carrera en los tres primeros partidos de la Serie Mundial. En concreto, llevaban 12.2 entradas sin anotar, según Jayson Stark, de The Athletic. El uso del bullpen parecía una buena decisión para Thomson, pero no funcionó en retrospectiva.

