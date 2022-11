MLB: Juego 3 de la Serie Mundial es pospuesto por lluvia

Redacción Meridiano

El juego 3 de la Serie Mundial entre los Astros de Houston y los Phillies de Philadelphia, fue pospuesto oficialmente, debido a las fuertes precipitaciones que evitaron el desarrollo del compromiso en el Citizens Bank Park.

Los diversos pronósticos climáticos habían anunciado fuertes lluvias en Philadelphia, lo que finalmente llevó a que se postergara el encuentro para este martes 01 de noviembre.

De acuerdo a fuentes cercanas, ambos equipos se reunieron con autoridades de las Grandes Ligas para determinar si se llevaría a cabo el encuentro, sin embargo; la fuerte lluvia que se registró en dicha ciudad, llevó a postergar el encuentro.

Game 3 has been officially postponed. Game on Tuesday