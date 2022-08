MLB:De esta forma los Marlins de Miami despidieron a Jesús Aguilar

El viernes 26 de agosto, la gerente de los Marlines de Miami, Kim Ng, comunicó que el equipo tomó la decisión de colocar al venezolano Jesús Aguilar en la lista de designado para asignación.

La decisión fue influida debido a que el jugador Garrett Cooper fue activado de la lista de lesionados y eso causó la toma de esa decisión.

thank you for everything 🫶@JAguilarMKE pic.twitter.com/ElQObHNkOf