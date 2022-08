MLB: José Altuve sigue intratable y suma el bambinazo 22 de la temporada (+Video)

Redacción Meridiano

El Astro Boy, José Altuve, volvió a mostrar su potencia a la hora de batear, en esta ocasión lo hizo ante el serpentinero estadounidense de los Rangers de Texas, Dane Dunning, en la alta del tercer episodio, cuando pegó un cañonazo hacia el jardín izquierdo del Campo de Globe Life.

Con el jonrón los Astros aumentaron la ventaja en la pizarra con 2 carreras a 0. El criollo, logró aumentar su cifra de jonrones al conseguir el número 22 de la temporada.

