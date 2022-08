MLB: Willson Contreras sacó su poder en el Rogers Centre (+Video)

Redacción Meridiano

El venezolano Willson Contreras sacó la bola del campo en la parte alte del 4 episodio en el partido de los Cachorros de Chicago ante los Azulejos de Toronto en el que sumó la primera carrera del encuentro.

El receptor del conjunto de Illinois mostró su poder al sacarla hacia el jardín izquierdo ante los lanzamientos del estadounidense Kevin Gausman.

Contreras de 30 años de edad, ha protagonizado una productiva temporada con los Cachorros, y sigue sumando números a su registro personal.

Willson Contreras is hitting .345 with six home runs in his last 15 interleague road games. pic.twitter.com/sRURDLXhtC