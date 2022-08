Prospecto top debuta con hit clutch para remontar ventaja de 7 carreras (VIDEO)

Carlos Colón.- Debutar siempre es un acto increíble dentro del beisbol y cualquier deporte, pero lo que hizo el chico de los Arizona Diamondbacks no tiene comparación en la escala de emociones al dar su primer imparable en el momento clave.

Corbin Carroll hizo su debut en Las Mayores con los Cascabeles de Arizona en el juego que los enfrentaba ante los Phillies de Philadelphia. En su primer encuentro, el jardinero de solo 22 años de edad conectó su primer hit en el momento "clutch" al dar el batazo que ponía arriba a su equipo en el encuentro.

Corbin Carroll's first major league hit gives the @Dbacks the lead! pic.twitter.com/lrzNuvz4Bk