MLB: Ronald Acuña Jr. habla sobre sus ausencias en el lineup de los Bravos

Ronald Acuña Jr. rompió el silencio sobre las molestias que lo tienen alejado de los terrenos. El criollo conversó con la prensa sobre sus ausencias de la alineación del manager Brian Snitker. A través de un intérprete, el criollo explicó que su rodilla todavía está dando algunos problemas, aunque remarcó que es normal debido a la naturaleza de la lesión que sufrió.

"El dolor en la pierna va a ser una parte del proceso de la recuperación", explicó Ronald Acuña Jr. Aclaró que las molestias aparecen recurrentemente cuándo corre, no tanto cuándo batea. Espera que pueda volver al lineup, la semana que viene. Tan pronto como este martes.

Through interpreter Franco García, Ronald Acuña Jr. said it was explained to him that knee soreness would be part of the return following the procedure. The knee bothers him more running than hitting. He hopes to be in Tuesday's starting lineup, but is available tonight.