MLB: Adbert Alzolay poncha a seis bateadores de forma consecutiva en su proceso de recuperación

Adbert Alzolay, lanzador de los Cachorros de Chicago, tuvo una salida dominante en Triple A , en su proceso de recuperación.

El venezolano lanzó 2 episodios, permitió 1 carrera y retiró a los 6 bateadores que enfrentó por la vía del ponche.

Adbert Alzolay Balled Out Yesterday for the Iowa Cubs In His Rehab Stint ‼️😁



2IP 1H 1R 6Ks 2BB 49 P