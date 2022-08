Fernando Tatis Jr. ya sufre los efectos de su sanción por dopaje

El campocorto dominicano fue fuertemente sancionado por la MLB con una suspensión de 80 juegos por consumo de sustancias anabolizantes, como era el caso del clostebol, motivo por el cual se perderá el resto de la temporada en las Grandes Ligas y tampoco verá acción en buena parte de la campaña siguiente.

Si bien la principal consecuencia del dopaje de Fernando Tatis Jr. fue a nivel deportivo, esta también genera grandes efectos económicos para el pelotero de los Padres de San Diego, pues el equipo californiano podría no garantizar las condiciones de su contrato firmado en 2021 por 340 millones de dólares, siendo esto un duro golpe para el shortstop caribeño.

Asimismo, la marca alemana Adidas optó por finalizar su alianza con el jugador, iniciada en 2020, retirando de su tienda oficial todos aquellos productos que tuviesen el nombre de Tatis Jr. Se espera que empresas como Gatorade también tomen medidas con respecto al pelotero dominicano.

Adidas is parting ways with Fernando Tatis Jr following his recent PED suspension… #Bigdummy #Padres #MLB pic.twitter.com/oqCxkVOCj5