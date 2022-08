¿Cuánto tiempo se perderá Juan Soto con los Padres de San Diego?

El dominicano Juan Soto está entre algodones y los Padres de San Diego necesitan de su producción con el madero. El equipo no atraviesa una buena racha y es por ello que la entrella de los religiosos está ansioso por volver a la alineación. El quisqueyano está lidiando con problemas en la espalda, que le han impedido entrar en el lineup. Más temprano en la temporada, también estuvo apartado por molestias en la pantorrilla.

El pasado 26 de agosto, Juan Soto comenzó a ver turnos en la jaula de bateo y estaría disponible para venir desde la banca como bateador emergente. El dominicano no ve acción desde el 21 de agosto, en la serie ante su antiguo equipo, los Nacionales de Washington.

Por ahora, el equipo no ha solicitado su inclusión en la lista de lesionados y parece que los días de descanso serán suficientes para su regreso. En lo que va de zafra, Soto mantiene línea ofensiva de .252/.413/.481 con 23 jonrones y 50 carreras remolcadas. En el mes de agosto, antes de su lesión, conectó dos vuelacercas y cuatro carreras remolcadas.

Juan Soto is close and is expected to be available to pinch-hit tonight.

Soto just finished shagging balls in right field and is about to take BP.

Wouldn't be surprising if he tried to talk his way into the starting lineup.