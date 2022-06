MLB: Freddie Freeman e Isaac Paredes se llevan el Jugador de la Semana

Este lunes 27 de junio, MLB anunció a los dos jugadores galardonados con el premio Jugador de la Semana en el nuevo y viejo circuito. En la Liga Nacional, Freddie Freeman se coronó como el mejor bate en este período, al conectar para línea de .440/.533/.840 con dos vuelacercas y once carreras empujadas. El inicialista de los azules destacó para la racha positiva de los Dodgers y la victoria en la serie ante su antiguo equipo.

Por su parte, el mexicano Isaac Paredes se llevó la distinción en la Liga Americana, luego de conectar para línea de .579/.619/1.474. Además despachó cinco vuelacercas y nueve remolcadas. Fue especialmente importante, en la serie de los floridianos ante los Yankees de Nueva York a mediados de semana.

