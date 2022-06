MLB:Carlos Santana cambia de equipo

Manuel Acevedo | @Macevedo_12

Carlos Santana fue cambiado desde los Reales de Kansas City y ahora irá a los Marineros de Seattle.

Los Reales recibieron a los lanzadores Wyatt Mills,William Fleming y aparte dinero en efectivo

We’ve acquired INF Carlos Santana and cash considerations from the Royals in exchange for RHP Wyatt Mills and minor league RHP William Fleming.



