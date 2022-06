Brusdar Graterol lanza a 102mph y logra nueva marca personal (VIDEO)

Carlos Colón | @carlosac1_

El lanzallamas de Venezuela, Brusdar Graterol, consiguió por primer vez en su carrera salvar un juego, y nada mejor para él que hacerlo al momento de un domingo de Grandes Ligas y con el juego en extrainnings.

El criollo no solo destacó por su buen desempeño y su marca personal, sino también por su velocidad. Bien conocido por ella, ayer el lanzador derecho llegó a golpear las 102 millas por horas, tal y como lo hizo en el último lanzamiento para abanicar a Dansby Swanson.

BRUSDAR GRATEROL SHUTS IT DOWN AND THE DODGERS COMPLETE THE COMEBACK pic.twitter.com/PjVPbJIGQ3