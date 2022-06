MLB: Pese a jonrón de José Altuve, Yankees reaccionan y liquidan a los Astros (+Videos)

Redacción Meridiano

Nuevamente José Altuve le conectó con poder a los Yankees de Nueva York y así adelantó a los Astros de Houston 1-0.

Al primer lanzamiento del juego por parte del serpentinero Néstor Cortés, Altuve conectó con fuerza hacia la banda izquierda y consiguió su cuadrangular 15 en la temporada.

Jonrón en juegos consecutivos para el venezolano frente a los Mulos, cuya afición no estuvo muy contenta con el accionar del criollo en toda la serie.

Después del cuadrangular, "Astroboy" recibió par de bases por bolas.

Por su parte, el abridor de los Astros de Houston, José Urquidy, lanzó un juego sin hits por espacio de 6 entradas y 1 tercio, esto hasta que Giancarlo Stanton se encargó de sacudir bambinazo por el jardín central y romper el No-Hitter que se estaba gestando.

Luego, en el octavo D.J LeMahieu igualó las acciones con cuadrangular que encontró en circulación a Isiah Kiner-Falefa, estacaza ligado contra el relevista Bryan Abreu.

Llegado el décimo tramo, con Jason Castro como corredor asignado en la intermedia, Altuve se embasó tras error de Kiner-Falefa; luego Castro se estafó la antesala pero el relevista Michael King mantuvo la compostura para abanicar a J.J Matjevic.

El venezolano también se robó la segunda, siguiendo boleto para Alex Bregman; con ese candelero, Kyle Tucker falló con elevado al jardín izquierdo así como Yuli Gurriel con fou fly a la inicial.

En el turno de los Yankees, Aaron Hicks fue el corredor asignado en la intermedia y logró avanzar luego del toque de sacrifcio de Kiner-Falefa. Matt Carpenter recibió boleto intencional , LeMahieu se ponchó y llegó el gran momento para Aaron Judge.

El Juez, con largo estacazo por el jardín izquierdo-central, dictó sentencia con su cuadrangular 28.

Spike taking home the walk-off bat is the real W pic.twitter.com/WpNwihEaWg