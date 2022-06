MLB: Luis Guillorme asegura puesto en el line up de los Mets por esta razón

beisbol grandes ligas

Luis Guillorme está teniendo la mejor temporada de su carrera y se ha convertido en un valioso jugador utilitario para los Mets de Nueva York.

Tras comenzar la temporada de 14-1 con el bate, el venezolano promedia .362 puntos con 22 carreras anotadas en sus últimos 39 partidos. También es el 10 jugador de su equipo en bWAR, con 1,2.

¿Qué ha hecho para ser productivo en el plato? Es sencillo. Decidió ser él mismo y tratar de no hacer demasiado.

"Por fin tengo una rutina que me funciona. Antes hacía demasiados swings, en el sentido de que cada vez que sentía que estaba en un buen lugar, decía: puedo ir un poco más allá. Y entonces me salía el tiro por la culata", explicó en declaraciones tomadas del portal mlb.com.

No importa dónde lo pongan en el infield, excepto en la primera base, Guillorme juega una defensa con calibre del Guante de Oro, y su uniforme sucio es toda la prueba necesaria después de todas esas jugadas de buceo. Dice que le encanta rebotar en el infield.

"Me siento cómodo rebotando, especialmente en la tercera base. La tercera base es una posición en la que desde el momento en que subí, [los Mets] me lanzaron a la tercera sin tener ninguna experiencia. Fue una posición que tuve que aprender cuando estuve [en las Grandes Ligas]. Ahora me siento cómodo en la tercera. La segunda base y el campocorto van a ser mis posiciones. La segunda base... más ahora" dijo el caraqueño.

Guillorme, que está recibiendo una oportunidad por parte del mánager Buck Showalter para jugar a diario, adora las conversaciones con su capitán.

"A lo largo del juego, hablaremos sobre algunas situaciones, algunas jugadas, y Buck ya está pensando tres pasos por delante de ti cuando estás haciendo una simple pregunta", dijo el nativo.

Showalter puntualizó que su pupilo se involucra en la competencia y siempre hace grandes preguntas.

"Me gustaría poder grabar de alguna manera todo lo que me dice cuando está en el hoyo, preparándose para ir a la cubierta. Su mente está siempre en el beisbol, pensando en las situaciones que pueden surgir", dijo el mandamás metropolitano. "Puede que me pregunte sobre una jugada que haya salido en los highlights. Está comprometido con el beisbol. Es un estudiante del juego. Le encanta. Se nota que lo vive y lo respira".

