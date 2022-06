MLB: Finalmente, Jeter calza Medias Rojas (+Videos)

beisbol grandes ligas

Harold Capote 22/06/2022 9:43 pm

Harold Capote Fernández

Este miércoles un curioso estreno tiene lugar en las Grandes Ligas, en el Fenway Park donde un colombiano llama la atención por su nombre y por el elenco con el que debuta en el máximo nivel de la pelota.

"I'm just trying to go out and help the team win in any way, shape or form."



Jeter Downs on making his MLB debut tonight against the Tigers. #RedSox | https://t.co/sl8J2jXXRR pic.twitter.com/kyPZCjXyHJ — NESN (@NESN) June 22, 2022

Y es que finalmente Jeter calza Medias Rojas, ¡pero no, no se asusten aficionados de los Yankees! Su eterno ídolo no lucirá el uniforme Patirrojo, se trata del neogranadino Jeter Downs, quien durante esta jornada se graduó como bigleaguer.

📹 Jeter Downs signing autographs and taking pictures before making his #MLB debut tonight - starting at 3rd base for the #RedSox #WBZ @jeter2downs pic.twitter.com/rvAuMdjHpv — Joe Giza (@JoeGiza) June 22, 2022

Jeter Downs looks smooth in his Red Sox debut!



pic.twitter.com/eHgl351kRh — Farm To Fame (@FarmToFame_) June 23, 2022

Este es un arribo muy esperado, pues el infielder desde que fue firmado por los Rojos de Cincinnati es un cotizado prospecto; luego de los Escarlatas llegó a los Dodgers de Los Ángeles, desde donde fue enviado a los Medias Rojas en el cambio que llevó a Mookie Betts a California.

The world is now able to see why Jeter Downs is hitting .180 with a 31% K rate in Triple-A. Downs is about to turn 24 in a month and doesn't look close to contributing for this team. pic.twitter.com/WvfaywwclR — Colby Olson (@colby_olson3) June 23, 2022

Sobre el debut de este chico se pronunció el mismísimo salón de la fama, Derek Jeter:

Lo que dijo Derek Jeter sobre el colombiano Jeter Downs:

“Tuve la oportunidad de conocer a Jeter Downs hace algunos años (entonces no estaba con los Medias Rojas). Felicidades y buena suerte... a menos que juegues contra los Yankees”, dijo el eterno número 2 de los Bombarderos.

Had the chance to meet @jeter2downs a few years ago (he wasn’t with the Red Sox then). Congratulations and good luck… unless you are playing the Yankees. — Derek Jeter (@derekjeter) June 22, 2022

Finalmente, el reconocido periodista de ESPN, Enrique Rojas, explicó que Dowms nació en la Isla de San Andrés, siendo el primero nacido ahí en jugar en las Grandes Ligas; ese terriorio estuvo en disputa desde 1928 por parte de Colombia y Nicaragua, finalmente en 2012, la Corte Penal Internacional falló a favor de los cafeteros.