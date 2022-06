MLB: Así José Altuve suena el 13 para adelantar a los Astros (+Videos)

Harold Capote Fernández

Solo 6 juegos transcurren para que el poder de José Altuve se haga sentir de nuevo en las Grandes Ligas.

En la visita que realizan en estos momentos los Mets de Nueva York a los Astros de Houston, "Astroboy" acaba de sonar el jornón número 13 en sus registros del actual torneo.

That ball had a flight to catch. pic.twitter.com/cIMaiccZps