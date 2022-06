Willson Contreras lidera a TODOS los receptores de la Liga Nacional

Willson Contreras esta en el primer lugar, en la elección de los caretas que viajarán a Los Ángeles para disputar la edición 2022 del Juego de Estrellas. El venezolano ha sido el segundo receptor más votado (801.630 votos), dentro de todos los candidatos por detrás del mexicano Alejandro Kirk (1.057.008).

El criollo lidera a los receptores en la Liga Nacional, dentro de los departamentos de jonrones, porcentaje de embasado, slugging, OPS, inatrapables y carreras anotadas. Además, está entre los lideres venezolanos en el apartado de cuadrangulares junto a José Altuve.

Willson Contreras ranks 1st among NL catchers in:

HR, OBP, SLG, OPS, hits, runs, your heart AND All-Star voting.



Let's keep it that way: https://t.co/iq0lKgoH7i pic.twitter.com/Svlj8ykI4B