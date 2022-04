Aficionados de Detroit con ansias de ver A Migue Cabrera conectar el hit 3.000

Frederlin Castro | @fr3djcd

Decenas de miles de aficionados se pusieron de pie el jueves, aplaudiendo con fuerza y grabando con sus teléfonos a la estrella venezolana de los Tigres de Detroit, Miguel Cabrera, cada vez que se acercaba al home con la esperanza de que diera el hit número 3.000 de su carrera.

Pero ese hit mágico para hacer historia no se produjo contra los Yankees de Nueva York.

Cabrera no había bateado en tres ocasiones cuando llegó al plato en la octava entrada, con los Tigres ganando 1-0 y corredores en segunda y tercera. Los aficionados se pusieron a pensar e incluso a murmurar: Esto podría ser.

Pero el manager de los Yankees, Aaron Boone, decidió dale un boleto intencional a Cabrera y llenar las bases de corredores. Esto le permitió a Boone dejar al lanzador zurdo Lucas Luetge en el juego para lanzar al jardinero zurdo de los Tigres, Austin Meadows, un emparejamiento que los mánagers normalmente creen que da la ventaja al lanzador.

Y los aficionados se lo hicieron saber al capitán de los Yankees mientras abucheaban y gritaban "Los Yankees apestan". Los abucheos continuaron en el siguiente turno de bateo, cuando Meadows bateó un sencillo para anotar dos corredores y asegurar la victoria.

The boos for the intentional walk to Miguel Cabrera are strong pic.twitter.com/pZL8QcRw97

La caminata intencional arruinó lo que muchos fanáticos de Cabrera esperaban que fuera el día de la liberación del bateador de 39 años.

Hablan los fans sobre Miguel Cabrera

Dan Little llevó a su mujer y a su hijo de tres años al partido, el primer partido de beisbol de su hijo.

"Cabrera es un bateador de .300 de carrera que es uno de los mejores de MLB especialmente desde el lado derecho del plato", dijo Little.

Cabrera sería uno de "esos tipos que tienen 500 jonrones, 3.000 hits y batean más de .300 en su carrera".

Seis jugadores en la historia del béisbol de las Grandes Ligas han conseguido 500 jonrones y 3.000 hits en su carrera. Son Hank Aaron, Willie Mays, Eddie Murray, Rafael Palmeiro, Albert Pujols y Alex Rodríguez.

