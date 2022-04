Odubel Herrera fue activado de la lista de lesionados

Manuel Acevedo | @Macevedo_12

El venezolano Odubel Herrera fue colocado en la lista de lesionados a pocos días de comenzar la temporada regular 2022 por presentar molestias en un costado de su cuerpo. Herrera comenzó la temporada en la sucursal clase A+ Philles.

Odúbel Herrera was activated from the IL. Figure he’ll have all the CF time vs. RHP with the possibility of playing into the everyday job. Phillies face a righty tonight.