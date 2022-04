Odúbel Herrera está listo para unirse a los Philles

Manuel Acevedo | @Macvedo_12

Odúbel Herrera comenzó la campaña 2022 en la sucursal Clase A+ de los Philles. El criollo fue apartado de los entrenamientos primaverales debido a molestias musculares en lado de su cuerpo.

En lo que lleva de campaña en las menores Herrera batea para 368 AVG, 2 RBI, 3 CA y 874 OPS. Los Philles esperan poder activar al venezolano el día viernes de acuerdo a los reportes que han enviado, el criollo tendrá la difícil tarea de adueñarse dl jardín central.

Odubel Herrera doing a rehab stint with the Clearwater #Phillies against the St Lucie #Mets pic.twitter.com/5QlQIIjyMw