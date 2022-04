Miguel Cabrera será cuarto bate el día de hoy

Miguel Cabrera será el cuarto bate y designado el día de hoy, contra los Yankees de Nueva York. Víctor Reyes también estará en el Lineup, será noveno bate y Center field.

Cabrera enfrentara en su primer turno al zurdo Jordan Montgomery. El de Maracay esta a tan solo un hit de los preciados 3.000 y aun doble de los 600.

So, anyone have plans this afternoon? pic.twitter.com/yPvua7KJdd