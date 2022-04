Robert Suárez comienza a retomar su nivel

Manuel Acevedo | @Macevedo_12

Robert Suárez volvió a tener una aparición sólida. El criollo volvió a lanzar otra entrada en blanco, ya comienza a tomar el ritmo y demostrar todo lo que hizo en la liga japonesa.

El venezolano lanzó 1.2 IP, 1 h y 2k.En la victoria de los Padres de San Diego ante Cincinnati, esta es la primera experiencia del venezolano en la MLB. El derecho con esta aparición dejó su efectividad en 6.35.

Nice to see Robert Suarez bounce back after the rough debut. Threw some nasty changeups yesterday. pic.twitter.com/BeG4mSEpli