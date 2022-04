Ronald Acuña Jr. empieza a mostrar sus condiciones en Triple A (+VIDEO)

Redaccion Meridiano

El venezolano Ronald Acuña Jr. comenzó a batear en su rehabilitación en las ligas menores. Ante la filial Triple A de los Marlins de Miami, el criollo conectó un soberbio doblete que le faltó poco para superar la valla.

RONALD ACUÑA JR IS BACK AT IT pic.twitter.com/BMX4DVe1hX

También mostró que su rodilla está en buenas condiciones al capturar un elevado peligroso en el bosque derecho. El criollo apunta al regreso a las Grandes Ligas, después de su lesión antes del Juego de Estrellas en la campaña anterior.

Ronald Acuña Jr. makes the catch in the right field corner! pic.twitter.com/olAygGi5wi