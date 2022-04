Miguel Cabrera a cuatro hits de los 3.000 (+VIDEO)

Redacción Meridiano

Miguel Cabrera sigue con la mira puesta en alcanzar los 3.000 hits de por vida. Conectó un batazo de imparable al jardín central del Comerica Park, para sumar otro hit a su cuenta.

En esta ocasión, su víctima fue el estelar lanzador de los Yankees de Nueva York, Gerrit Cole. En cuenta de 3-2, logró conectar su incogible.

Four to go! pic.twitter.com/7aATXRfJTo