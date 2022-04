Leandro Cedeño la ve clarita en las Ligas Menores

Manuel Acevedo | @Macevedo_12

Leandro Cedeño quien juega para Amarillo Sod Poodles, sucursal Doble A de los Cascabeles de Arizona, ha tenido un arranque de temporada 2022 de ensueño. El criollo en lo que va de temporada bate para 333 AVG, 2 HR, 3 2B, 7 RBI y 988 OPS.

Cedeño viene de ver acción el año pasado en clase A+ y Doble A con las sucursales de los Cardenales de San Luis, Bateó para 260 AVG, 12 HR, 22 2B, 1 3B, 60 RBI y 743 OPS. En Venezuela jugó la pasada campaña con los Leones del Caracas, donde no vio mucha acción.

Leandro Cedeño firmó con los Cascabeles de Arizona en noviembre del 2021.

