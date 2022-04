Francisco Álvarez destaca con su poder y conecta su cuarto jonrón (VIDEO)

Carlos Colón | @carlosac1_

El venezolano Francisco Álvarez no deja de sorprender a todos en las Ligas Menores de Béisbol con la sucursal de Doble A de los Mets de Nueva York, sobre todo con su poder al conectar su cuarto jonrón de la campaña.

Top @Mets prospect Francisco Álvarez sent this one sky high and just long enough to get out for the @RumblePoniesBB. pic.twitter.com/2orfK08pnH