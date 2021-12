MLB aprueba pacto de Justin Verlander con los Astros

Guillermo Liñares / @Guille94

El periodista Buster Olney dio detalles de lo sucedido informando que el acuerdo llegó el 1 de diciembre, unas horas antes de que expirara el contrato colectivo entre la liga y el sindicato de jugadores.

Re: the Verlander deal -- it was signed Dec. 1, in the last hours before the expiration of the CBA. As far as Verlander’s camp was concerned, the agreement was a done deal, and as far as the Astros were concerned, it was a done deal. Now MLB has formally approved.