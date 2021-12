Informe: Medias Rojas interesados en Trevor Story

Los Medias Rojas aparentemente estaban tratando de mejorar su infield antes de que comenzara el cierre patronal.

De acuerdo al reputado periodista, Jon Heyman, en Boston tienen interés en el campocorto agente libre Trevor Story. La organización se comunicó con sus representantes, añadió Heyman en el podcast Big Time Baseball.

Boston has at least checked in with Story, as I said on the BigTime podcast today with @tonygwynnjr. There are at least 3 serious players for Story, plus others and one other mystery team. https://t.co/xuP0pp5e33