¿Qué se traen los Yanquis de Nueva York entre manos?

Durante esta temporada muerta, se espera ver a unos Yanquis de Nueva York bastante activos, e incluso agresivos, para reforzar las filas del equipo. El pitcheo, la inicial, el campocorto, la receptoría y el jardín central, son los principales flancos que debe estudiar Brian Cashman.

Cashman, gerente general de los neoyorquinos, parece tener vía libre para negociar, es decir, sin restricciones económicas. Además, él mismo ha asegurado que tanteará los terrenos necesarios.

Según se ha dado a conocer, ya ha conversado con los agentes de dos primera base de lujo y dos torpederos también de élite; Freddie Freeman y Anthony Rizzo serían los de la inicial, mientras que Carlos Correa y Corey Seager serían los campocorto.

The Yankees and Dodgers are reportedly "both playing for" Corey Seager https://t.co/wH5HFffUPr pic.twitter.com/EZJbgRhIjI — SNY (@SNYtv) November 17, 2021

Además, Matt Olson –primera base de los Atléticos de Oakland– parece despertar el interés de los Mulos del Bronx, a quien podrían adquirir vía cambio, entregando algunos prospectos de primer nivel.

Seager podría ser el objetivo principal para llenar el hueco que tienen en las paradas cortas, es la pieza ideal para los Yanquis de Nueva York.

En cuanto al pitcheo, los de Nueva York habrían ofrecido un pacto por un año y 10 millones de dólares al estelar Justin Verlander, un acuerdo similar en una condición similar a lo ocurrido con Corey Kluber hace un año. Sin embargo, Verlander firmó con Houston un mejor contrato.

Movimientos inusuales

Ahora bien, en los últimos días ha habido movimiento en las oficinas del Bronx, con algunos movimientos que han sorprendido a más de uno; incluso a los propios implicados.

Recientemente cambiaron al lanzador Nick Nelson (25 años), un abridor derecho que ha actuado principalmente como relevista en el equipo grande; y Donny Sands, prospecto de receptor que había sido incluido en el roster de 40 unos días antes.

40-man roster clearing trades are starting to come in.



The Phillies have acquired RHP Nick Nelson and C Donny Sands from the Yankees in exchange for LHP Joel Valdez and 1B T.J. Rumfield. — Kyle Glaser (@KyleAGlaser) November 19, 2021

Nueva York recibió al jugador de cuadro de ligas menores TJ Rumfield y al zurdo Joel Valdez de los Filis de Filadelfia.

Además, hicieron otro movimiento que se antoja un poco más curioso, inusual y polémico que el antes mencionado. Los Yanquis pusieron en asignación al jardinero Clint Frazier, y a los infielders Roungned Odor y Tyler Wade.

Recordemos que Nueva York parecía tener bastante fe y confianza en las capacidades de Frazier. El jugador llegó a mostrar algunos destellos de su potencial, aunque nunca llegó a dar el paso definitivo que lo catapultara como un jugador regular. Las lesiones y problemas de conmociones cerebrales han frenado su desarrollo.

Frazier fue prospecto número uno de la organización, en la misma época que Gleyber Torres era considerado el segundo mejor. El jardinero llegó a Nueva York proveniente de los Indios de Cleveland, en un cambio por Andrew Miller.

Odor fue adquirido durante la temporada 2021, luego de ser puesto en asignación por los Rangers de Texas. El venezolano ofrecía a los Yanquis un bate zurdo, con poder ocasional y un guante que podían usar en segunda o tercera.

Su actuación fue interesante, considerando que no estaba para ser titular. Odor fue el cuarto con más jonrones (15) del equipo, solo por detrás de Aaron Judge, Giancarlo Stanton y Gary Sánchez.

Por su parte, Tyler Wade había sido el utility de confianza de los neoyorquinos en los últimos años. Ciertamente no es un gran bateador, pero su condición de zurdo y su velocidad le daban un plus importante. Además, podía jugar casi todas las posiciones.

Criollos abordo

Con este último movimiento, los ‘Bombarderos’ también agregaron un lote de cinco jugadores a so roster de 40, con la finalidad de protegerlos contra el Draft de Regla 5; tres lanzadores y dos de posición.

Los dos jugadores de posición son: Oswaldo Cabrera y Everson Pereira, ambos venezolanos. Cabrera juega como infielder, principalmente en el campocorto, es el prospecto 16 de la organización y acaba de ser designado como MVP en Doble-A. Pereira juega en los jardines y ocupa la casilla 13 entre los prospectos yanquis.

The Yankees add OF Everson Pereira (No. 13), INF Oswaldo Cabrera (No. 16) and three others to their 40-man roster.



More on Rule 5 protections: https://t.co/3x1vBF58Em pic.twitter.com/J2wGOO9nE0 — MLB Pipeline (@MLBPipeline) November 20, 2021

Asimismo, el lanzador Stephen Ridings de 26 años, que maravillo en su breve paso por Las Mayores, por la velocidad meteórica de sus pitcheos y sus imponentes 2.03 metros de estatura, también fue uno de los protegidos.

En todo caso, estos movimientos dan para pensar que los Yanquis podrían estar haciendo espacio en su lista de jugadores, para poder moverse con libertad en el mercado de agentes libres. Parece que, a fin de cuentas, en Nueva York sí piensan tener un otoño-invierno bastante movido.