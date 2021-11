¿Conoce quién fue el único jugador que aceptó la oferta calificada de la MLB?

Gonzalo Urgelles R.

Una vez finalizado el periodo correspondiente a la aceptación o rechazo de la oferta calificada de las Grandes Ligas, a un grupo determinado de jugadores, solo uno de ellos optó por la opción de quedarse por un año más con su equipo.

La oferta calificada es uno de los últimos intentos que los equipos hacen para retener a los jugadores que están a punto de convertirse en agentes libres. Los equipos tienen que hacer la oferta máximo cinco días después de terminar la Serie Mundial y la cifra será establecida con base al promedio de los mejores 125 jugadores mejor pagados en la MLB.

Brandon Belt plans to accept the Giants $18.4M qualifying offer, via @Feinsand & @Joelsherman1 pic.twitter.com/sHJZ6xWoCS