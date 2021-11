De Oeste a Este: ¿Cuál será el destino de Corey Seager?

Gonzalo Urgelles R.

El mercado de agentes libre de los campocorto, durante esta temporada muerta, es probablemente el más atractivo de los últimos años. Corey Seager es uno de los nombres más codiciados por los equipos que buscan torpedero.

Nada más y nada menos que los Yanquis de Nueva York y los propios Dodgers de Los Ángeles –equipo con el que Seager ha jugado toda su carrera– son las organizaciones que han mostrado más interés en quedarse con sus servicios. Estos son los equipos más poderosos económicamente hablando y los que suelen gastar más.

Yankees and Dodgers are both playing for star SS Corey Seager. For a big free agent, this tandem of marquee teams is like the Holy Grail.