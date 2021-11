Detroit anuncia la contratación del lanzador zurdo Eduardo Rodríguez

Tigres de Detroit





DETROIT – Los Tigres de Detroit anunciaron que acordaron términos con el lanzador zurdo Eduardo Rodríguez en un contrato de cinco años.





"Eduardo fue claramente uno de nuestros principales objetivos del grupo de lanzadores agentes libres de este año, y estamos muy contentos de agregar a alguien de su calibre a nuestra rotación", dijo Al Ávila, Vicepresidente Ejecutivo de Operaciones de Béisbol y Gerente General de los Tigres de Detroit. "Hay una serie de cualidades sólidas que Eduardo aporta a nuestro equipo, incluido su liderazgo, y esperamos ver el impacto positivo que tendrá en nuestra organización tanto dentro como fuera del terreno".



Después de perderse la temporada 2.020 debido a una miocarditis, Rodríguez, de 28 años, tuvo un sólido regreso en 2.021, apareciendo en 32 juegos, incluidas 31 aperturas, y registrando un récord de 13-8 con efectividad de 4.74 (157.2 IP / 83 CL), y 185 ponches, finalizando noveno en ese renglón en la Liga Americana. Encabezó a los serpentineros de los Medias Rojas en victorias, mientras que ocupó el segundo lugar en aperturas, entradas lanzadas y abanicados. Rodríguez terminó la temporada con 10.56 ponches por cada 9.0 entradas, la mejor marca de su carrera, con la cual ocupó el cuarto lugar en la Liga Americana (mínimo 150.0 IP). El zurdo de 6 pies y 2 pulgadas y 231 libras también ocupó el cuarto puesto en la Liga Americana con un fWAR de 3.8, que también fue el mejor de su carrera. Asimismo, Rodríguez impuso marcas personales en proporción de ponches / boletos (3.94) y FIP (3.32), con lo que quedó empatado en el tercer lugar de la Liga Americana.

Rodríguez inició tres juegos la postemporada pasada, dejando récord de 1-1 con una efectividad de 4.97 (12.2 IP / 7 CL) y 14 ponches.



"Estoy emocionado de ser un Tigre y reconozco el compromiso que se ha hecho para formar un equipo ganador en Detroit", dijo Rodríguez. "Después de algunos años maravillosos en Boston con admiradores y compañeros de equipo increíbles, tengo la bendición de estar entrando en una nueva situación en la que los fanáticos de Detroit son algunos de los mejores del béisbol. Al hablar con Al y A.J., supe que este es un lugar que sería una buena opción para mí y mi familia. Quiero para unirme ya a mis nuevos compañeros de equipo y trabajar por un título de Serie Mundial".



La mejor temporada de Rodríguez en Grandes Ligas llegó en 2019, cuando lideró la liga con 34 aperturas y dejó récord de 19-6 con una efectividad de 3.81 (203.1 IP / 86 CL) y 213 ponches. Ocupó el tercer lugar en las mayores con 19 victorias, mientras que ocupó el noveno peldaño en la Liga Americana en efectividad y ponches. Rodríguez lanzó 7.0 o más entradas sin anotaciones en cinco ocasiones, lo que lo empató con Lucas Giolito en la segunda mayor cantidad en la Liga Americana y ayudó a llevar a los Medias Rojas a un récord de 26-8 en los juegos que abrió. Después de esa temporada, Rodríguez terminó sexto en la votación para el Premio Cy Young de la Liga Americana2019.

File this under things you love to see.@eduardorod5 | #DetroitRoots pic.twitter.com/CFCzxZdHdo