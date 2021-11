Eduardo Rodríguez: ¿acierto o desacierto su pacto con Detroit?

beisbol grandes ligas

Eduardo Rodríguez recién había rechazado la oferta calificada que le ofrecieron los Medias Rojas de Boston, con la intención de mantenerlo en sus filas. Una vez rechazada esta propuesta, el jugador pasaba a ser oficialmente agente libre.

La pregunta del millón es: ¿se precipitó Eduardo Rodríguez al aceptar el pacto extendido por los Tigres de Detroit?

Se esperaba que, aun habiendo rechazado la oferta calificada, los Medias Rojas le ofrecieran un pacto multianual al valenciano. Además, entre sus pretendientes figuraban los Angelinos de Los Ángeles y los Azulejos de Toronto.

Con sus alto y bajos, e imponiéndose contra todo pronóstico en 2021, los Medias Rojas de Boston son un equipo consolidad y listo para ganar, aunque deba trabajar en alguna de sus filas.

Pero la organización de los Tigres de Detroit está obligada a reconstruirse, a basarse en un nuevo proyecto con jugadores jóvenes. La clave de esto es precisamente el hecho de que tienen que establecer un nuevo proyecto en el cual basarse, pues el que implementaron por el ya lejano año 2010 no dio resultado.

Por otro lado están los Azulejos de Toronto, posiblemente la mejor de las alternativas que podían presentársele al criollo. Los canadienses estuvieron a nada de meterse en los Playoffs, son un equipo joven, pero con un proyecto establecido, con un norte y con las herramientas para llegar a feliz término.

Mientras que los Angelinos de Los Ángeles tienen un equipo que está constantemente en reestructuración, firmando estrellas a diestra y siniestra pero sin saber a ciencia cierta hacia dónde quieren ir. A los californianos, cuando no les falta bateo, les falta pitcheo y viceversa.

De todas, todas, uno diría que para Eduardo Rodríguez el mejor panorama era el de seguir haciendo carrera en el Este de la Liga Americana, bien fuera acordando un nuevo contrato con el equipo que lo llevó al ‘Big Show’, o probando las mieles (de Maple) que le podían ofrecer en Toronto, cuyo proyecto luce por demás atractivo.

Lo cierto es que, según Mark Feinsand de MLB.com, el venezolano se mudará a la ciudad de los motores, para enfundarse las pieles de los Tigres por el próximo lustro, a cambio de 77 millones de dólares; poco más de 15 por campaña.

Este monto por año está por debajo de la oferta calificada, misma que era de 18.4 millones; esto se traduce en tres millones de diferencia.

Teniendo en cuenta que todavía es sumamente temprano en cuanto al periodo para negociar contratos, todo parece indicar que el venezolano se precipitó aceptando tal acuerdo. Claro, que habría que tener en cuenta factores externos a los obvios.

Las posibles cláusulas que pueda incluir el acuerdo o los deseos del lanzador de lanzar con uno u otro equipo; quizás el sueño de su vida era el de compartir vestuarios con Miguel Cabrera, o tal vez toda su vida fue fanáticos de los Tigres de Detroit.

No obstante, a simple vista con lo que hay sobre la mesa, la decisión de Rodríguez no fue la más conveniente para él. Como hace unos años no lo fue para Félix Hernández aquella extensión multimillonaria con los Marineros de Seattle, aunque ese fuera el equipo de su vida.

Vale acotar, que el pacto que firmó el venezolano con Detroit, incluiría una opción por parte del jugador que le permitiría salirse del mismo luego de dos años.