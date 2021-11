Salvador Pérez gana el Bate de Plata como receptor en la Liga Americana

Redacción Meridiano

Este jueves, el venezolano Salvador Pérez, receptor de los Reales de Kansas City ganó su cuarto Bate de Plata en la Liga Americana.

Cabe destacar que Salvador Pérez promedió .273, rompió el récord de más cuadrangulares para un catcher con 48, superando la marca del estadounidense Johnny Bench (45) y además de liderar las carreras impulsadas en Las Mayores con 121 y con un .859 OPS.



"A todos los fans, gracias por todo el apoyo de este año, se lo agradezco, Dios los bendiga", dijo el catcher venezolano.



Salvador Perez just won his 4th career Silver Slugger award. He's the second catcher in baseball history to win 4+ Silver Sluggers and 5+ Gold Gloves. @SalvadorPerez15 via MLBN: "To all the fans, thank you for all the support this year, I appreciate it, God bless." @KCTV5 #Royals pic.twitter.com/2uiUxhIAul