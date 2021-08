Miguel Cabrera sigue caliente rumbo a los 3.000 hits (+Video)

Harold Capote Fernández | @batesbeisbol

Luego de la euforia por haber alcanzado y sobrepasado la mítica cifra de 500 cuadrangulares, el nuevo enfoque del Tigre Mayor es lograr la cifra de 3.000 inatrapables.

En ese sentido, esta noche Miguel Cabrera ha ligado su hit número 2.959 en las Grandes Ligas, conexión que además sirvió para igualar las acciones a una carrera contra los Azulejos de Toronto que se encuentran de visita en Detroit.

El hit le permite al Señor Miggy acercarse a solo dos del inmortal Sam Crawford, ocupante de la casilla vitalicia 34 con 2.961. Mientras que la remolcada es la 1.787, a 25 del también integrante del Salón de la Fama, Frank Robinson con 1.812 en el puesto 21 de todos los tiempos.

Asimismo, el jardinero venezolano Víctor Reyes sacudió su cuarto vuelacercas del año, tablazo dado en la parte baja del octavo tramo para colocar en ventaja al conjunto bengalí 2x1.

