Miguel Cabrera liga hit y anota pero Cardenales se lleva la mejor parte

Harold Capote Fernández | @batesbeisbol

Dos figuras eternas del mejor beisbol del mundo están a merced del Tigre Mayor, se trata de Sam Crawford y Nap Lajoie.

En la tarde de este miércoles Miguel Cabrera actuó solo como bateador emergente, ligando un inatrapable y anotando en una ocasión, esto representa su hit número 2.958 con lo que queda a 3 de Crawford en lugar 34 con 2.961; igualmente arribó a 1.500 anotaciones para aproximarse a 4 de Lajoie en el puesto 73 en con 1.504.

Todo esto ocurrió en el noveno tramo y permitió además que los bengalíes de Detroit empataran la partida; el de Maracay fue remolcado por el también criollo Harold Castro quien ligó el hit que forzó el extrainning. Ya en esa instancia, Cardenales amarró el lauro gracias a Lars Nootbaar y su hit que engomó a Paul Goldschmidt.

Previamente, San Luis anotó una en la primera y en el tercero, mientras que los Tigres hicieron su primera en la quinta entrada.

En esta ocasión la victoria va a la cuenta del zurdo T.J McFarland, al lanzar relevo de un tramo quedando con récord de 3-0 y 1.93 de efectividad; el descalabro es para Michael Fulmer, en 2 tercios cedió 2 boletos, un inatrapable y la rayita decisiva, ahora su marca es de 5-6 con ERA de 3.69.

Para Detroit Cabrerita termina de 1-1 y sube a .251; Castro también de 1-1 para llegar a .274 y Víctor Reyes se poncha como emergente (.219).

Por los Pájaros Rojos José Rondón sacó pasaporte como emergente (.254).

His name is Hittin’ Harold. Someone update his Wikipedia page. pic.twitter.com/fqsIHnbDPT