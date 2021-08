Miguel Cabrera aún aguarda por los 500 mientras Ohtani se roba el show (+Video)

Harold Capote Fernández | @batesbeisbol

Se extiende la espera por el tablazo de vuelta entera número 500 de Miguel Cabrera.

Alineado como tercer toletero y bateador designado, el Tigre Mayor se enfrentó al estelar jonronero y excelente lanzador, Shohei Ohtani. Sin embargo, el nipón trajo un arsenal demasiado complejo, afinado y eficiente que adormeció casi por completo a los felinos.

Casi porque Willi Castro fue el único capaz de descifrarlo, mandándole la esférica a las gradas en el quinto tramo.

Antes y después Ohtani simple y llanamente fue un verdugo en la lomita del Comerica Park, cubriendo la ruta por espacio de 8 entradas de 6 inatrapables, 1 rayita, ningún boleto y 8 abanicados para dejar así su marca en 8-1 con efectividad de 2.79

Pero su extraordinaria faena todavía no estaba completa, y con los suyos arriba 2x1, el de las tierras del Lejano Oriente tronó vuelacercas por el jardín derecho para llegar a 40 y ampliar su liderato en este renglón en todas las Grandes Ligas. Le sigue Vladimir Guerrero Jr. con 35.

En este juego antes que Ohtani también la botó Justin Upton en el primer tramo llevando 2 al plato.

Para Detroit, “Miggy” liga de 4-1 con un ponche y queda en .250 de average. Harold Castro de 3-1 con abanicado (.268), Renato Núñez de 3-1 y chocolate (.184) mientras Víctor Reyes termina de 3-1 con ponche (.211).

Pierde Tarik Skubal (8-11, ERA de 4.02).

