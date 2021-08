Jesús Luzardo se siente "afortunado" de jugar en los Marlins de su ciudad

beisbol grandes ligas

El recuerdo aún está fresco en la memoria de Jesús Luzardo.

Octubre de 2003. Un mes antes había celebrado su sexto cumpleaños. Ahora, estaba celebrando que el equipo de béisbol de su ciudad natal, los Marlins de Florida, había derrotado a los Yanquis de Nueva York para conseguir el segundo título de la Serie Mundial en la historia de la franquicia.

Avancemos 18 años. Luzardo tiene 23 años y va a cumplir 24. Ya no anima a los Marlins. Está jugando para ellos, un momento de círculo completo en su carrera de béisbol que se hizo posible cuando los Atléticos de Oakland cambiaron a Luzardo a Miami por Starling Marte el 28 de julio.

Él está muy orgulloso de sus raíces en el sur de Florida. Tiene el "954" cosido en oro en el exterior de su guante negro, un homenaje al código de área del condado de Broward.

Cuando Luzardo recuerda aquellos días en los que crecía como aficionado, nunca pensó que este momento sería una realidad.

Ahora que está ahí, planea aprovecharlo al máximo.

"No lo tenía en mente en ese momento", dijo, que nació en Perú de padres venezolanos, pero que ha vivido en el sur de Florida desde que tenía 1 año y se graduó de la secundaria Stoneman Douglas en Parkland. "Estaba asimilando todo. Sabía que me gustaba el béisbol, pero no creía que llegaría a jugar con los Marlins, así que a medida que iba subiendo a lo largo de mi carrera, el poco tiempo que he estado arriba, he estado diciendo que me gustaría jugar con los Marlins en algún momento. Tuve la suerte de ser traspasado aquí y poder jugar para el equipo de mi ciudad".

Luzardo tendrá muchas oportunidades esta temporada para demostrar que puede ser un habitual en la rotación titular a largo plazo. El lanzador zurdo ya ha hecho dos salidas desde el canje y hará la tercera el viernes cuando los Marlins comiencen una serie de tres partidos con los Chicago Cubs en el loanDepot park.

Los resultados finales de esas dos primeras salidas fueron poco convincentes - 3 carreras ganadas en 4 hits y tres caminatas con 5 ponches en 5 entradas contra los Mets de Nueva York el 2 de agosto y siete carreras ganadas permitidas en siete hits y cuatro caminatas con dos ponches en 4 2/3 entradas contra los Rockies de Colorado el sábado.

Admitió que tuvo problemas para mantener sus emociones bajo control durante su primera salida con los Marlins, una que se produjo con al menos 100 familiares y amigos en el parque loanDepot.

"Mucha adrenalina", dijo Luzardo. "Mucho como los nervios. La primera vez que tener una gran cantidad de la familia verme en persona ... pero yo estaba contento de conseguir mis pies mojados ahora puedo conseguir que todos los de abajo ".

¿En cuanto a su segunda salida? Dejó que los rallies se manifiesten. Los Rockies anotaron tres carreras tanto en la cuarta como en la quinta entrada. Hubo algunos golpes desafortunados - como el infield single de Charlie Blackmon en la cuarta y un single de Connor Joe por el lado derecho que se deslizó bajo el guante de Jesús Aguilar y en el jardín derecho más tarde en la entrada - pero Luzardo se apresuró a decir que no está haciendo excusas.

"Soy duro conmigo mismo", dijo Luzardo. "Tengo grandes expectativas para mí. No puedo dejar que, ya sea un bloop hit o lo que sea, me afecte y dejar que se salga de control. Tengo que ser capaz de detener la hemorragia de inmediato".

A fin de cuentas, los resultados son secundarios en este momento cuando se trata de Luzardo.

El jugador de 23 años ha lanzado 118 2/3 entradas en su carrera en la MLB y ha tenido sólo dos semanas con este cuerpo técnico. El desarrollo es el objetivo principal en este momento. Los Marlins quieren darle a Luzardo tantas salidas como sea posible para poder ver de cerca dónde está y qué pueden hacer para ayudarlo a mejorar.

"Al conocerlo, parece que es un tipo que se presiona mucho a sí mismo y es un perfeccionista, lo cual me gusta", dijo el entrenador de lanzadores de los Marlins, Mel Stottlemyre Jr. "Tiene muy buen material. Va a encajar muy bien en esta rotación en el futuro, pero va a tomar tiempo. Mira la transformación y cómo evolucionaron tipos como Sandy [Alcántara] y [Pablo] López. Les llevó algunos años. Es atlético y las cosas pueden venir rápido, pero hay un gran material para trabajar".

Luzardo, una selección de tercera ronda por los Nacionales de Washington que hizo su debut en la MLB en 2019, utiliza una mezcla de cuatro lanzamientos.

Su mejor lanzamiento esta temporada ha sido su bola curva de mediados de los 80, que ha dado lugar a 24 de sus 47 ponchados y tiene una tasa de 54,5 de swing y fallas, la segunda más alta en la MLB este año entre los lanzadores que han lanzado al menos 150 bolas curvas, solo detrás de Tyler Glasnow (55,6 por ciento).

Utiliza dos bolas rápidas que tienen un promedio de 95 mph, pero los resultados han sido mediocres este año. Los oponentes están bateando .370 contra la bola rápida de cuatro costuras, con siete de los 20 hits dados en el lanzamiento terminando como jonrones. Su sinker está siendo golpeado a una tasa de .333, 17 hits en 51 at-bats que terminan con ese lanzamiento.

"Siento que lanzando fuerte, en su mayor parte, los equipos sólo cazan ese lanzamiento y siento que de ahí viene la mayor parte del daño", dijo Luzardo, quien señaló a Johan Santana, Dontrelle Willis y Félix Hernández como lanzadores que trató de emular mientras crecía. "I