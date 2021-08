Germán Márquez se la vacila y suena su primer cuadrangular (+Videos)

Harold Capote Fernández | @batesbeisbol

Entre lanzadores te veas, dirá Germán Márquez con todo el gusto del mundo.

Esta noche el serpentinero venezolano por primera vez en lo que va de temporada, y por segunda en su segunda vez en su carrera, ha sonado un cuadrangular, en esta ocasión ante el estelar abridor Yu Darvish.

Ese batazo llega un solo bateador después de que su coterráneo Elías Díaz también se fuese para la calle con el número 11 en su cuenta personal, conexiones que tienen en ventaja a los Rockies ante los Padres.

Información en desarrollo…

Bet Yu didn't see that one coming😏@germanmarquez5 418 ft! pic.twitter.com/8PAmPaV78e