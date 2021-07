30 julio: Movimientos a granel en las Grandes Ligas

beisbol grandes ligas

Viernes 30| 9:46 pm





Harold Capote Fernández | @batesbeisbol

Más movimientos de los esperados pudimos ver este viernes 30 de julio, cuando a las 4 PM cerró el mercado de cambios directos entre los equipos de Grandes Ligas, con otro movimiento de alto perfil y muchos otros en el que piezas interesantes llegan a los elencos que mantienen buenas posibilidades de jugar pelota de postemporada.

Un nuevo Gigante en la bahía

Ellos no fueron igual de agresivos que los Dodgers y en segunda instancia los Padres, pero consiguieron una de las fichas más apetecibles, uno de los jugadores más talentosos de esta generación: Kris Bryant.

Jugador del cuadro y de los jardines, él provee un bate de temer a la alineación, alguien de categoría que viene a ser el principal bastión junto a Brandon Crawford y Buster Posey, además hombres como Wilmer f Flores y Mike Yastrzemski, que viven un buen año, también se benefician.

En caso de algún contratiempo, bien sea en el cuadro interior como en los jardines, Bryan puede llenar esos espacios, pues en 2021 ha participado en 29 juegos como antesalista, 29 como jardinero izquierdo, 28 en el bosque derecho, 14 en el central, 12 en la inicial y 1 en el campocorto.

Lo que les faltó

Reforzar el pitcheo con un brazo más tanto para la rotación como para el bullpen; cierto que de los cinco integrantes de su rotación ninguno tiene efectividad por encima de 4.0 (Anthony DeSclafani 3.10, Kevin Gausman 2.21, Johnny Cueto 3.84, Alex Wood 3.65 y Logan Webb 3.36), pero a DeSclafani se la han “hinchado” con 8 carreras en las recientes 14.2 entradas, además, Johnny Cueto es una interrogante permanente con su estado de salud.

Por eso hubiese caído bien un veterano como Jon Lester quien estaba disponible.

En cuanto al relevo, estos han hecho un trabajo aún mejor que sus colegas abridores, pero algunos brazos ya acumulan muchas entradas para este tipo de funciones, en especial el preparador Tyler Rogers (1.88 de ERA en 48 tramos) y el cerrojo Jake McGee con 42.1 innings para ERA de 2.34.

Disposición para el cuadro de los Mets

En Queens las lesiones han sido un karma y ahora también tienen fuera a su campocorto Francisco Lindor; en este sentido, la llegada de Javier Báez es redonda para el esquema defensivo de Luis Rojas, pues su nuevo pupilo está dispuesto a jugar como segunda base una vez regrese Lindor.

Aunque se ha ponchado mucho, añade poder al bate y amplia experiencia de postemporada a esta nómina.

Qué faltó

Un cerrador, sin un taponero confiable las posibilidades de llegar y avanzar lejos en los playoffs se ven minimizadas.

Edwin Díaz ha sido tan inestable que no genera confianza para esas tareas; su ERA+ de 101 refleja esa ineficiencia pues la cifra indica que apenas ha sido 1% mejor que el resto de sus similares en todas las Grandes Ligas. Asimismo, Jeurys Familia no lo ha hecho mal pero tampoco ha sido dominante, además tiene mucho tiempo sin ser cerrador y bajo esas funciones sus recuerdos de la postemporada no son muy agradables.

Tenían que ir por un cerrojo de nivel como Craig Kimbrel.

Puertas herméticas para el cierre

Contrario a los Mets, para los Medias Blancas nada como tener las mejores garantías para poner punto y final a los partidos; no conformes con tener en Liam Hendricks a un muy buen cerrojo, desde las oficinas se trajeron a uno que, de acuerdo a las estadísticas, ha sido mejor todavía, precisamente, Craig Kimbrel.

Hendricks ha lanzado maravillas, con 71 ponches en 45.1 tramos para una tasa de abanicados de 14.1 por cada 9 entradas, útiles para tener marca de 4-2, 2.58 de ERA y 199 de ERA+.

A esos tremendos números añadan los de Kimbrel: 64 chocolates en 36.2 innings para una tasa de 15.7, efectividad de 0.49 y ERA+ de 826. ¿Cómo ganarle a los patiblancos a partir del octavo?

Lo que les faltó

Ellos no pudieron sumar lo más difícil de conseguir, pitcheo abridor.

Excelencia para la rotación

Lo que al sur de Chicago no llegó si lo hace para Buffalo, pues los Azulejos se hacen de los servicios de un excelente abridor que su rotación de abridores; José Berríos viene a conformar interesante núcleo junto a Robbie Ray y Hyun Jin Ryu.

El muy endeble bullpen de Charlie Montoyo también contará ahora con la veteranía del mexicano Joakim Soria.

Resguardo para los bosques

Es casi imposible reemplazar a un jugador de la talla de Ronald Acuña Jr., pero eso no es excusa para no hacer algo y en los Bravos si trabajaron en ese sentido.

Los Tomahawks añaden a los jardineros Adam Duvall y Jorge Soler, hombres con experiencia y algo más que poder ocasional, del mismo modo se suma Eddie Rosario, otro guardabosques.

Su necesitado bullpen recibe con beneplácito la llegada del derecho Richard Rodríguez.

Qué faltó

Al menos una brazo abridor porque Ian Anderson continúa en lista de lesionados y existe el riesgo de que Max Fried recaiga en inconsistencias.

Más experiencia en el Fenway

Junto a la ofensiva, el pitcheo de relevo mantiene a los Medias Rojas en el primer lugar, y a ese aspecto añaden la veteranía de Hansel Robles, de quien esperan pueda ser el mismo visto en los inicios de este torneo, cuando dejó efectividad de 2.76 en 33 juegos.

Empero, lo hecho hasta ahora en Boston puede peligrar por no poder fortalecer el quinteto abridor.

Por un renacer

Las posibilidades de postemporada para los Cardenales lucen comprometidas, pero en el pasado las han visto más feas y se han casado; ellos apuestan por un nuevo remate para el que añaden la pericia de un hombre conocedor como pocos de la postemporada, Jon Lester.

El zurdo no es el lanzador de alto nivel de antes, pero sus conocimientos son muy útiles para los dos meses finales de la ronda eliminatoria. Junto a él llega J.A Happ, vapuleado con Minnesota pero que en San Luis esperan también aporte sus saberes.

En Filadelfia también creen en remontadas

Menos comprometidos que los Cardenales, los Filis también se metieron duro en el mercado de cambios y reforzaron su rotación con un brazo que muchos en serio querían, Kyle Gibson (Gibson con marca de 6-3 y ERA de 2.87) que llega para establecer un staff de altura junto a Zack Wheeler y Aaron Nola.

Como si fuese poco, los cuáqueros en ese mismo cambalache se traen al veterano Ian Kennedy.

Robustecidos por partida doble

Uno de los cambios que menos hizo ruido pero que es muy bueno de verdad es el que manda a Yan Gomes y al utility Josh Harrison de Washington a Oakland.

Los Atléticos, que ya tienen a Sean Murphy, ahora cuentan con un interesante dúo para la receptoría, y más importante, un jugador versátil de buen nivel como Harrison que puede jugar a diario bien sea en el cuadro o en los jardines.