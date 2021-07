Jesús Aguilar suena en los rumores de cambio alrededor de Miami

beisbol grandes ligas

Lunes 19| 7:45 pm





Tanto Jesús Aguilar como Starling Marte saben que sus días con los Marlins de Miami podrían estar llegando a su fin debido a la situación actual de los peces, enterrados en el sótano del este de la Liga Nacional, plagados de lesiones y construyendo para el futuro, podría significar que juegue en otro lugar el próximo mes.

Hasta que se tome una decisión, ambos son la base de la ofensiva de los Marlins que también podrían irse a finales de este mes.

Aunque la gerente general Kim Ng se ha cuidado de no hablar en términos de compra y venta, cada vez está más claro que en la Pequeña Habana tendrán que empezar a pensar en el futuro pronto, lo que significa que Aguilar y/o Marte estarán bajo el microscopio aún más. Ellos no son las únicas fichas de intercambio que el elenco tiene para agitar antes del 30 de julio, pero son las más atractivas y los dos están en racha justo cuando los Marlins comienzan a tomar decisiones.

En Miami han dicho estar dispuestos a considerar cualquier cosa que mejore a su club (lo que significa que no hay intocables), aunque los rivales ven a Sandy Alcántara y especialmente a Trevor Rogers como poco probables de ser transferidos. En cualquier caso, se espera que la organización esté muy activa.

La situación de Aguilar parece más complicada que la de Marte.

El inicialista está bajo control del equipo hasta la próxima temporada y es una presencia querida en el club, pero también está bloqueando al primera base Lewin Díaz, que es el prospecto número 6 de la organización, según MLB.com, y está listo para tener su oportunidad en las Mayores.

Aguilar también ha sido el mejor y más consistente de Miami durante toda la temporada y, dado que tiene contrato hasta la próxima temporada, por él se podrían obtener buenas fichas.

Asimismo Marte, por una buena razón, ha estado en el centro de los rumores. Está en el último año de su contrato y es cada vez más improbable que los Marlins compitan este año. Aunque el dominicano ha dicho que quiere quedarse y en Miami le han ofrecido una extensión de contrato de varios años, es probable que el equipo lo cambie si las dos partes no pueden llegar a un acuerdo antes de la fecha límite, dijo una fuente al Miami Herald.

El mes pasado, Marte puso en manos de los Marlins la responsabilidad de encontrar un plan al decir públicamente que quería quedarse, pero enseguida cayó en su peor racha del año. En los últimos 27 partidos de la primera mitad, bateó apenas .210 con un porcentaje de slugging de .280. Su influencia en las negociaciones del contrato se redujo, al igual que la de Miami en las posibles conversaciones de intercambio.

A medida que la ruta del intercambio se vuelve cada vez más inevitable, una racha caliente sólo podría ayudar a Miami a conseguir una mejor ficha a cambio de su jugador ofensivo más talentoso.

"No sabes hasta qué punto esta conversación con él le está afectando en absoluto. Eso es algo que no sabes. Los chicos no van a salir a hablar de ese tipo de cosas, pero sí sabes que son humanos, por lo que tienen estos pensamientos", dijo Mattingly. "Tienen que afectar a los chicos. Lo que no sabes es qué tipo de afectación tiene".

Con información del Miami Herald