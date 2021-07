Rougned Odor hace historia para los intermedistas en la MLB (+VIDEO)

Harold Capote Fernández | @batesbeisbol

Cuando Rougned Odor mandó a las gradas el primer envío que vio de su paisano Darwinson Hernández, pudimos ser testigos de historia pura para el beisbol de la Gran Carpa. Esa conexión hace del jugador marabino un bateador pionero entre los antesalistas del máximo nivel.

Su décimo cuadrangular de 2020 lo convierte en el primer jugador de la segunda base que acumula 7 temporadas, de 10 o más vuelacercas, antes de cumplir los 28 años de edad. Esto de acuerdo a la cuenta Twitter ESPN Stats & Info.

Rougned Odor is the first 2nd baseman in MLB history with seven 10-HR seasons before his 28th birthday. pic.twitter.com/WX8T8Bo8r5