Así recibieron a José Altuve y sus Astros en la casa de los Medias Blancas (+VIDEO)

El segunda base de los Astros de Houston, José Altuve, recibió el habitual recibimiento del público de los Medias Blancas de Chicago.

Se ha convertido en una especie de costumbre que los aficionados contrarios den su cuota de abucheos cada vez que los siderales llegan a cualquier otra ciudad de las Grandes Ligas.

No importa si se trata de afición de equipos como Yanquis y Dodgers, “víctimas” del escándalo de las trampas de los Astros en la Serie de Campeonato y la Serie Mundial de 2017, respectivamente, todos se suman a las burlas de Houston.

En este sentido, José Altuve recibió una bienvenida de abucheos, como se está haciendo costumbre, y este viernes los fanáticos de los Medias Blancas tomaron su turno cuando Chicago recibió a los Astros en el lado sur para el inicio de una serie de tres juegos.

Por su parte, los Astros (con marca de 55-36) se han dedicado a hacer lo suyo, jugando muy bien y actualmente lideran el Oeste de la Liga Americana con 3.5 juegos de ventaja. El verano pasado remontaron una desventaja de 0-3 en la Serie de Campeonato antes de quedarse a un juego de alcanzar su tercera Serie Mundial en las últimas cuatro temporadas.

Los Medias Blancas (54-35) también han tenido éxito esta temporada, a pesar de sufrir numerosas lesiones de jugadores clave. El mánager, Tony La Russa, ha sacado el máximo provecho de este equipo con una mentalidad de "el siguiente hombre", y el porcentaje de victorias de Chicago de .600 es el mejor en la División Central.

Tanto siderales como patipálidos figuran entre los equipos a batir en el Joven Circuito esta temporada. En los cuatro encuentros anteriores entre ellos en Houston, del 17 al 20 de junio, los Astros barrieron y superaron a Chicago en 27-9 en esos juegos.

El béisbol de octubre es diferente al de la temporada regular, pero esta serie será una excelente prueba para que ambos equipos midan cómo se encuentran entre los mejores de la liga.

Con información de Fanside

Jose Altuve’s WARM welcome back to Chicago for the first time. pic.twitter.com/7CS1AOiMgO