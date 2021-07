Alerta en Atlanta: Ronald Acuña Jr. sale lastimado del encuentro y en camilla (+VIDEOS)

Harold Capote Fernández | @batesbeisbol

Suenan las alarmas en los Bravos de Atlanta y en toda la afición del beisbol de Grandes Ligas, en especial para aquellos que seguimos las incidencias de la representación venezolana.

Este sábado Ronald Acuña Jr. debió abandonar el encuentro entre Bravos y Marlins debido a una lesión sufrida al tratar de atrapar una línea del intermedista Jazz Chisholm Jr.

De acuerdo al portal Bally Sports Braves, el sabanero se lastimó la rodilla derecha al intentar hacer una atrapada saltando cerca de la pared. Inmediatamente cayó al suelo dolorido y no pudo intentar recuperar la pelota.

Debido a la dolencia, Acuña no logró afincar su tobillo derecho, por lo que salió del campo en camilla.

Se desconoce el estatus de la lesión sufrida.

Ronald Acuña Jr. exits the game after injuring his knee going for an outfield catch. #ForTheA pic.twitter.com/9HNIKaK11t

Ronald Acuña Jr. has to be carted off the field after suffering an injury to his right knee or leg. pic.twitter.com/mXrjIBAs6V