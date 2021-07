Pablo López golpea a Ronald Acuña Jr. y es expulsado en el primero (+VIDEO)

Harold Capote Fernández | @batesbeisbol

Apenas un lanzamiento pudo hacer Pablo López en su apertura de este viernes; la razón de tan corta salida es su expulsión de la partida tras golpear a su coterráneo Ronald Acuña Jr.

Hoy en día, el guardabosques de Atlanta es uno de los jugadores que más pelotazos recibe en las Mayores y hoy recibe el bolazo número 27 en su corta trayectoria. Muchos de esos han venido de lanzadores de los Marlins, situación que ha tensado las relaciones entre el criollo y los Tomahawks con la gente de Miami.

Esa situación sería definitoria en los destinos de esta partida, pues con Acuña Jr. en la inicial, Freddie Freeman liga sencillo que lleva al de La Sabana hasta la antesala desde donde anotaría con elevado de sacrificio de Ozzie Albies.

Esta es la única anotación de un gran encuentro de lanzadores, pues para los Bravos Drew Smyly lanza 5.2 entradas en blanco, permitiendo 3 inatrapables, ponchando a 7 y cediendo 2 pasaportes. Se marca queda en 6-2 y ERA de 4.42.

Junto a él, destacan los relevos de Luke Jackson, Shane Greene, A.J. Minter, Chris Martin y Will Smith, que pintan de ceros a los peces en 3.1 innings.

Aunque parezca paradójico, aun sin López, el pitcheo de los Marlins se luce con una excelsa labor del bullpen en los brazos de Ross Detwiler, Anthony Bender, Richard Bleier, Anthony Bass y Dylan Floro, combinados para permitir solo 2 inatrapables en 8 tramos.

El marabino López queda con marca de 4-5 y 2.97 de efectividad.

La actuación de los venezolanos queda así:

Para los Marlins Jesús Aguilar de 3-2 con boleto (.263); Miguel Rojas de 3-1 y pasaporte (.256) y Sandy León falla como emergente (.172).

Finalmente los de Bravos, Acuña Jr. de 3-0 con anotada; William Contreras sin suerte en 3 turnos con 2 ponches (.215); Ender Inciarte de 1-0 (.213); Pablo Sandoval saca boleto en su único turno (.206).

So the Marlins hit Ronald Acuña Jr. again.



(🎥 @BravesOnBally)pic.twitter.com/GTtbrVynLS