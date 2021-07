Precaución en Atlanta: por esta razón Ronald Acuña Jr. no está en la alineación

Harold Capote Fernández | @batesbeisbol

Los problemas en la espalda continúan afectando al jardinero Ronald Acuña Jr.

Este jueves el nativo de La Sabana no fue incluido en la alineación de los Bravos por presentar de nuevo rigidez en la parte baja de la espalda. Ya la semana pasada perdió dos juegos por esta situación.

La información fue ofrecida por la organización de Atlanta a través de su cuenta en la red social Twitter.

Su coterráneo Ehire Adrianza ocupa su puesto en el line up así como en el bosque derecho.

OF Ronald Acuña Jr. was scratched from tonight’s lineup with mid back tightness. OF Ehire Adrianza will hit leadoff and play right field.