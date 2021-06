Esto dice Dusty Baker sobre el posible regreso de Alex Bregman

beisbol grandes ligas

Los Astros han sido bastante vagos para definir el regreso de Alex Bregman de la lista de lesionados, pero el mánager Dusty Baker declaró este martes en Sports Talk 790 que no espera que su tercera base regrese por lo menos en otro mes.

Las actualizaciones de la lesión de Bregman se han manejado con cierta torpeza desde el principio. El propio Bregman dijo inicialmente que no había una fecha, lo que no es particularmente sorprendente, pero también agregó en el momento de la lesión que no estaba seguro de si estaba tratando con una tensión de grado 1 o grado 2 de su tendón de la corva.

La semana pasada, Baker dijo que la expectativa era que el antesalista estuviera fuera "dos, tres semanas o más", y aunque la declaración de hoy no invalida técnicamente esa aspiración, ciertamente pinta una perspectiva más pesimista con respecto al regreso de Bregman.

Houston, que ocupa el primer lugar, tienen una ventaja de 1,5 juegos sobre Oakland, por lo que la ausencia de uno de sus mejores jugadores en general es un golpe particularmente notable.

Bregman, de 27 años, está disfrutando de otro año fuerte en el plato, bateando .275 de average, .359 en porcentaje de embasado, .428 de slugging, con 7 jonrones y 14 dobles en 262 turnos.

En su ausencia los Astros han recurrido al joven venezolano-canadiense Abraham Toro para manejar la mayor parte del trabajo en la esquina caliente.

El joven Toro, de 24 años, ha sido uno de los mejores prospectos de Houston en los últimos años, y después de una mala actuación en el plato a principios de la temporada, ha regresado de Triple-A con .239 de average, 2 cuadrangulares, 10 remolques y 5 boletos.

