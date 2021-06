Luis García lo hace bien y de nuevo somete a los Tigres (+VIDEOS)

Harold Capote Fernández | @batesbeisbol

Apertura tras apertura Luis García continúa consolidándose en la rotación de abridores de los Astros de Houston.

La ampliación de esa confianza la palpamos este jueves, cuando el criollo hace lo debido y no se complica ante una alineación como la de Tigres de Detroit, a quienes domina (en su primera apertura ante ellos) durante 6 entradas completas, permitiendo 7 inatrapables, 2 carreras, dos boletos y propinando 5 ponches.

El criollo transita sin problemas su salida, subiendo al montículo con la confianza que brinda un gran respaldo ofensivo como el que recibe. Los siderales desbordan su ataque fabricando dos anotaciones en los innings 2, 3, 4 y 5.

En ese espacio destacan el receptor Martín Maldonado con sencillo impulsor de 2; Yordan Álvarez con empujada en jugada de selección y Abraham Toro que suma una tras ser golpeado; Yuli Gurriel que con doble trae una mientras Carlos Correa otra con hit, rematando él mismo con otro imparables que añade dos.

Las velas de la torta son colocadas por el cubiche Álvarez, al tronar Grand Slam en la novena.

Esto es suficiente para que el bolivarense García mejore su marca a 6-4 con 2.83 de efectividad; pierde José Ureña (2-8) luego de recibir 8 inatrapables, 6 carreras, 4 limpias, dar 2 boletos y abanicar a uno, elevando su ERA a 6.00.

En esta partida para Houston termina el venezolano-canadiense Toro se va de 3-0 con 2 pasaportes, remolcada, anotada y par de ponches, batea para .282.

Finalmente, Harold Castro liga de 3-0 con bases por bolas, una anotada y dos poches. Su average se ubica en .250.

